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The Hockey News: Овечкину досталось много любви, но то, что делает Кросби, феноменально

The Hockey News: Овечкину досталось много любви, но то, что делает Кросби, феноменально
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Журналист The Hockey News Тони Феррари на своей странице в «Твиттере» прокомментировал выступление канадского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне.

«Овечкину досталось много любви в этом году, но то, что Сидни Кросби продолжает делать в текущем сезоне, также нечто феноменальное», — говорится в сообщении.

Напомним, в текущем сезоне 34-летний Кросби забросил 25 шайб и отдал 45 результативных передач, суммарно набрав 70 очков в 56 встречах регулярного чемпионата. 36-летний Овечкин провёл 66 матчей, в которых забил 42 гола и записал на свой счёт 36 голевых пасов. В текущем сезоне россиянин набрал 78 результативных баллов.

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