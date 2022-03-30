The Hockey News: Овечкину досталось много любви, но то, что делает Кросби, феноменально
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Журналист The Hockey News Тони Феррари на своей странице в «Твиттере» прокомментировал выступление канадского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне.
«Овечкину досталось много любви в этом году, но то, что Сидни Кросби продолжает делать в текущем сезоне, также нечто феноменальное», — говорится в сообщении.
Напомним, в текущем сезоне 34-летний Кросби забросил 25 шайб и отдал 45 результативных передач, суммарно набрав 70 очков в 56 встречах регулярного чемпионата. 36-летний Овечкин провёл 66 матчей, в которых забил 42 гола и записал на свой счёт 36 голевых пасов. В текущем сезоне россиянин набрал 78 результативных баллов.
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