Панарин набрал 78-е очко в сезоне, отметившись голом в матче с «Детройтом»

В эти минуты в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Детройт Ред Уингз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт 2-й период, счёт в матче равный – 3:3.

В середине встречи, на 12-й минуте 2-го периода, отличиться удалось 30-летнему российскому форварду «синерубашечников» Артемию Панарину, сравнявшему счёт в матче. Ему ассистировали Фрэнк Ватрано и Мика Зибанеджад.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Отметим, что Ватрано, ранее обменянный из «Флориды Пантерз», в последних четырёх матчах набирает уже пятое (4+1) очко.

Для Панарина это результативное действие стало 78-м (18+60) в 63-й игре нынешнего сезона при показателе полезности «+10» и 16 минутах штрафного времени.