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Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» переиграть «Детройт»

Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» переиграть «Детройт»
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В эти минуты в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 5:4.

Счёт голам открыли гости, когда на 4-й минуте матча забил Райан Ривз. На 10-й минуте счёт сравнял Майкл Расмуссен. А на 18-й минуте вывел хозяев вперёд Якуб Врана. Но радовались они недолго, через 14 секунд забил Филип Хитил.

На 21-й минуте вновь вперёд хозяев вывел Тайлер Бертуцци. Российский нападающий Артемий Панарин сравнял счёт на 33-й минуте. На 46-й минуте Адам Эрни забросил последнюю шайбу для своей команды в этом матче. На 57-й минуте в овертайм матч перевёл Крис Крайдер, которому ассистировал Панарин. А в дополнительное время забил Эндрю Копп с передачи всё того же Панарина.

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НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2022, четверг. 02:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 5
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Ривз – 03:23 (5x5)   1:1 Расмуссен (Хиросе, Декайзер) – 09:58 (5x5)   2:1 Врана (Зайдер) – 17:23 (5x4)   2:2 Хитил (Немет, Шнайдер) – 17:34 (5x5)   3:2 Бертуцци (Зайдер, Рэймонд) – 20:29 (5x4)   3:3 Панарин (Ватрано, Джонс) – 32:15 (5x5)   4:3 Эрни (Стаал, Зутер) – 45:56 (5x5)   4:4 Крайдер (Панарин, Фокс) – 56:22 (5x4)   4:5 Копп (Панарин) – 61:33 (3x3)
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