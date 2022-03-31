Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» переиграть «Детройт»

В эти минуты в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 5:4.
Счёт голам открыли гости, когда на 4-й минуте матча забил Райан Ривз. На 10-й минуте счёт сравнял Майкл Расмуссен. А на 18-й минуте вывел хозяев вперёд Якуб Врана. Но радовались они недолго, через 14 секунд забил Филип Хитил.
На 21-й минуте вновь вперёд хозяев вывел Тайлер Бертуцци. Российский нападающий Артемий Панарин сравнял счёт на 33-й минуте. На 46-й минуте Адам Эрни забросил последнюю шайбу для своей команды в этом матче. На 57-й минуте в овертайм матч перевёл Крис Крайдер, которому ассистировал Панарин. А в дополнительное время забил Эндрю Копп с передачи всё того же Панарина.
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