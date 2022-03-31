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Гонка бомбардиров НХЛ: Макдэвид набрал 100 очков

Гонка бомбардиров НХЛ: Макдэвид набрал 100 очков
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Прямо сейчас идёт очередной матч регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги в котором «Эдмонтон Ойлерс» дома принимает «Лос-Анджелес Кингс».

Обе команды забили по три шайбы. У «Ойлерс» двумя голевыми передачами отметился канадский нападающий Коннор Макдэвид. Тем самым, 25-летний форвард набрал 100 очков в этом сезоне НХЛ (36 голов и 64 ассиста). Макдэвид продолжает располагаться на первом месте в рейтинге бомбардиров.

Примечательно, что ближайшим преследователем является его немецкий одноклубник Леон Драйзайтль, у него 96 очков (48+48). В топ-10 бомбардиров входит российский нападающий Кирилл Капризов. Он занимает восьмую строчку с 82 очками (37-45).

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