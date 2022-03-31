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«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» в серии послематчевых буллитов

«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» в серии послематчевых буллитов
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В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в этом матче одержали хозяева в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.

Счёт в матче открыли гости благодаря голу Артура Калиев на 3-й минуте матча. На 8-й минуте сравнял Коди Сеси, а через 11 минут хозяев вывел вперёд Леон Драйзайтль.

На 26-й минуте упрочил преимущество Ессе Пульюярви. На этой же минуте одну шайбу отыграл Куинтон Байфилд, а на 27-й минуте в овертайм игру перевёл Карл Грундстрём.

Победный для хозяев буллит реализовал Леон Драйзайтль.

Эта победа стала второй полряд для «Эдмонтона». В прошлом матче они обыграли «Аризону Койост» со счётом 6:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2022, четверг. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
Б
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Калиев (Эдлер, Грундстрём) – 02:46 (5x4)   1:1 Сеси (Макдэвид) – 07:24 (5x5)   2:1 Драйзайтль (Хайман, Кулак) – 18:08 (5x5)   3:1 Пульюярви (Макдэвид, Нурс) – 25:07 (5x5)   3:2 Байфилд – 25:54 (5x5)   3:3 Грундстрём (Дано, Эдлер) – 26:08 (5x5)   4:3 Драйзайтль – 65:00 (ПБ)
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