«Эдмонтон» обыграл «Лос-Анджелес» в серии послематчевых буллитов

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в этом матче одержали хозяева в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.



Счёт в матче открыли гости благодаря голу Артура Калиев на 3-й минуте матча. На 8-й минуте сравнял Коди Сеси, а через 11 минут хозяев вывел вперёд Леон Драйзайтль.



На 26-й минуте упрочил преимущество Ессе Пульюярви. На этой же минуте одну шайбу отыграл Куинтон Байфилд, а на 27-й минуте в овертайм игру перевёл Карл Грундстрём.



Победный для хозяев буллит реализовал Леон Драйзайтль.

Эта победа стала второй полряд для «Эдмонтона». В прошлом матче они обыграли «Аризону Койост» со счётом 6:1.