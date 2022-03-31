Коваленко рассказал, почему сборная России может принять участие в Кубке мира по хоккею

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко поделился мнением о возможном участии сборной России в Кубке мира – 2024.



«Новость о том, что НХЛ начинает прорабатывать возможность проведения Кубка мира в 2024 году – ориентировочно в Италии. Если учесть, что в Милане-2026 пройдут очередные Олимпийские игры, видим ход НХЛ на опережение – чтобы протестировать итальянский и европейский рынок. Интересное решение.



НХЛ планирует привлечь сборную России, но ИИХФ отстранила нашу команду от международного хоккея, нестыковка? В своё время играл в НХЛ, это большая и независимая лига, бизнес для нее превыше всего. Поэтому нестыковок для НХЛ не бывает.



НХЛ планирует проводить Кубок мира с участием ИИХФ, но это независимая лига, которая умеет продвигать и отстаивать свои интересы. В Северной Америке прекрасно знают, что Овечкин, Кузнецов, Кучеров, Капризов, Панарин, Тарасенко, Малкин, Гавриков, Сорокин делают кассу, они и их команда необходимы любому коммерческому турниру.



Поэтому, как мне видится, мнение ИИХФ, всё-таки местечковой организации, будет лишь совещательным. Решать будет НХЛ, то есть бизнес-составляющая.



Ситуация парадоксальная – чемпионат мира проводится без России, Кубок мира – с Россией? Тут ничего не поделать, таковы сегодня мировые реалии. Если так произойдёт, то ещё раз будет поставлена под сомнение эффективность работы ИИХФ. Вообще жаль, что политика на территории Европы сегодня все диктует спорту, это нарушение всех его принципов. В Америке, как видим, политика в спорт не лезет», – цитирует Коваленко Russia-Hockey.



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