Немировски: странно, что КХЛ не стала проводить плей-ин. Это несправедливо и обидно

Бывший главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал решение КХЛ не устраивать плей-ин и определить участников плей-офф по проценту набранных очков из-за досрочного завершения регулярного чемпионата.
«Перевод «Торпедо» из одной конференции в другую — это решение лиги, мы не могли его изменить. У «Торпедо» такая география, поэтому его каждый раз переводили в другую конференцию. Конечно, это немного мешает, но жаловаться не стоит. Мы готовились и играли, концентрировались на тех вещах, которые могли контролировать. Если бы мы были в другой конференции, то попали бы в плей-офф, по очкам мы были впереди «Барыса». Но тут ничего не поделать.
К началу плей-офф мы отпустили ряд игроков, но всё равно были готовы играть. В последнем товарищеском матче со СКА мы показали, что ребята хотели играть и продолжать сезон. Не знаю, почему КХЛ решила не пустить нас в плей-офф, тем более «Йокерит» снялся заранее.
С кем ни разговаривал и в нашей лиге, и в НХЛ, все думали, что мы будем играть хотя бы плей-ин. Это было бы по-честному. Так делала НХЛ, когда досрочно завершила регулярный чемпионат два года назад. В баскетболе всем тоже очень понравился плей-ин, дополнительная серия плей-офф вызывает большой интерес, помогает в развитии, даёт рекламу лиге.
Сезон не был закончен, хотя шансы на плей-офф были и у нас, и у «Автомобилиста», и у других команд. Очень странно и неожиданно, что лига не стала проводить плей-ин, в этой ситуации он был единственным вариантом. Это несправедливо и очень обидно, думаю, болельщики тоже были недовольны. Всем бы понравился ещё один раунд плей-офф, тем более в этих сериях была бы настоящая рубка», – сказал Немировски в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 31 марта 2022
-
12:00
-
11:40
-
11:28
-
11:15
-
11:05
-
10:45
-
10:32
-
10:05
-
09:57
-
09:15
-
08:42
-
08:30
-
08:10
-
08:00
-
07:48
-
07:33
-
07:23
-
07:09
-
06:45
-
06:42
-
05:52
-
05:50
-
05:36
-
05:26
-
05:24
-
04:59
-
04:09
-
03:26
-
02:17
- 30 марта 2022
-
23:55
-
23:27
-
23:00
-
22:45
-
22:30
-
22:15