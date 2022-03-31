Немировски: странно, что КХЛ не стала проводить плей-ин. Это несправедливо и обидно

Бывший главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал решение КХЛ не устраивать плей-ин и определить участников плей-офф по проценту набранных очков из-за досрочного завершения регулярного чемпионата.

«Перевод «Торпедо» из одной конференции в другую — это решение лиги, мы не могли его изменить. У «Торпедо» такая география, поэтому его каждый раз переводили в другую конференцию. Конечно, это немного мешает, но жаловаться не стоит. Мы готовились и играли, концентрировались на тех вещах, которые могли контролировать. Если бы мы были в другой конференции, то попали бы в плей-офф, по очкам мы были впереди «Барыса». Но тут ничего не поделать.

К началу плей-офф мы отпустили ряд игроков, но всё равно были готовы играть. В последнем товарищеском матче со СКА мы показали, что ребята хотели играть и продолжать сезон. Не знаю, почему КХЛ решила не пустить нас в плей-офф, тем более «Йокерит» снялся заранее.

С кем ни разговаривал и в нашей лиге, и в НХЛ, все думали, что мы будем играть хотя бы плей-ин. Это было бы по-честному. Так делала НХЛ, когда досрочно завершила регулярный чемпионат два года назад. В баскетболе всем тоже очень понравился плей-ин, дополнительная серия плей-офф вызывает большой интерес, помогает в развитии, даёт рекламу лиге.

Сезон не был закончен, хотя шансы на плей-офф были и у нас, и у «Автомобилиста», и у других команд. Очень странно и неожиданно, что лига не стала проводить плей-ин, в этой ситуации он был единственным вариантом. Это несправедливо и очень обидно, думаю, болельщики тоже были недовольны. Всем бы понравился ещё один раунд плей-офф, тем более в этих сериях была бы настоящая рубка», – сказал Немировски в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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