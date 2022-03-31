Немировски: в будущем хотел бы попробовать себя в НХЛ. Но не помощником
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Бывший главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски рассказал о желании поработать в Национальной хоккейной лиге.
«У меня уже было предложение из НХЛ, но не главным тренером. В будущем хотел бы попробовать себя в НХЛ, но помощником быть не хочу, а для роли главного тренера я пока не готов. Нужно набраться побольше опыта, ещё минимум год или два отработать в КХЛ, пока план такой. КХЛ и НХЛ – две лучшие лиги мира, я всегда хотел работать здесь или там», – сказал Немировски в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.
Напомним, ранее специалист рассказал, что вместе с тренерским штабом покинул «Торпедо».
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