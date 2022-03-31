Тренер «Эдмонтона» — о Макдэвиде: это невероятно. Он феноменальный спортсмен

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Джей Вудкрофт поделился мнением об игре форварда команды Коннора Макдэвида, который набрал 100 очков в текущем сезоне.

«Это невероятно. Он феноменальный спортсмен, который очень серьёзно относится к своему делу. Я уверен, он гордится тем, что достиг этой отметки, но, как я сказал сегодня утром, думаю, что он стремился довести нашу команду до 100 очков», – цитирует Вудкрофта официальный сайт НХЛ.

Напомним, канадец шестой сезон подряд набирает не менее 100 баллов в НХЛ.



При этом в пяти из них канадец достигал этой отметки, как и сейчас, в регулярном чемпионате, а исключением стал сезон-2019/2020, когда форвард заработал в регулярке 97 баллов.



Единственный сезон, когда Макдэвид не достиг этой отметки – дебютный для игрока в НХЛ (2015/2016).



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