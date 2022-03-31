Клейтон Келлер получил жуткую травму после столкновения с бортом. Его унесли на носилках

Нападающий «Аризоны Койотс» Клейтон Келлер получил травму во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс». Защитник «Шаркс» Николя Мелош пытался остановить хоккеиста, но тот влетел в борт и упал. Позднее игрок смог покинуть площадку только на носилках.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

В текущем сезоне форвард провёл 67 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и набрал 63 очка: забросил 28 шайб и отдал 35 результативных передач.



Хоккеист выступает за «Аризону» шестой сезон – это его единственный клуб в НХЛ.



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