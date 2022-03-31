Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лучших игроков второго раунда плей-офф. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.



Лучшим вратарём признан Роман Вилл («Трактор»), одержавший четыре победы в шести матчах. По его воротам было нанесено 156 бросков, из которых он отразил 95,51%. Коэффициент надёжности составил 1,18. Последний раз вратарь «Трактора» признавался лучшим по итогам раунда плей-офф в 2013 году, когда Майкл Гарнетт стал лучшим по итогам полуфиналов и финала конференций.

Лучшим защитником во второй раз в карьере по итогам раунда плей-офф стал Дамир Шарипзянов («Авангард»), набравший четыре очка (3:1) в семи матчах с показателем полезности «+3». Защитник совершил семь силовых приёмов, заблокировал 11 бросков, дважды на нём нарушали правила. Среднее игровое время составило 25 минут и 24 секунды.

Лучшим нападающим во второй раз в карьере по итогам раунда плей-офф стал Николай Голдобин («Металлург»), набравший семь очков (3+4) в семи матчах недели. Голдобин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». В третьем матче серии с «Авангардом» он стал автором хет-трика. Голдобин совершил пять силовых приёмов, заблокировал три броска и пять раз на нём нарушали правила.

Лучшим новичком во второй раз в карьере по итогам раунда плей-офф стал Арсений Грицюк («Авангард»), набравший шесть очков (5+1) в семи матчах. Грицюк совершил шесть силовых приемов, заблокировал два броска и дважды на нём нарушали правила.



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