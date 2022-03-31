Плющев — о серии «Магнитка» — «Трактор»: команда, умеющая забивать, имеет преимущество

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился ожиданиями от серии «Металлурга» и «Трактора» в финале Восточной конференции.

«Я думаю, что «Магнитка» сделала определённые выводы из предыдущих матчей – особенно из шестого. Серия была сама по себе интересной – как на качелях. Но хоккей – это не качели, не царь-горы: кто бросил, тот победил. Это игра, где исполнительское мастерство должно быть на нужном уровне. «Авангард» много бросал сегодня, но количество бросков – это не всегда качество.



Финал Востока «Металлург» – «Трактор»? Я не хочу предвосхищать события, но думаю, что команда, которая умеет забивать, имеет преимущество перед той, которая умеет просто защищаться», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

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