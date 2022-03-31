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ФХР разработала и утвердила новый календарный план турниров с участием сборных России

ФХР разработала и утвердила новый календарный план турниров с участием сборных России
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ФХР разработала и утвердила новый календарный план турниров с участием сборных России, сообщает официальный сайт организации.

1 и 2 мая состоятся товарищеские встречи между национальными сборными России и Беларуси. Местом проведения матчей станет Ледовый дворец в Туле.

Далее в Санкт-Петербурге пройдёт традиционный хоккейный турнир. В соревновании примут участие национальная и молодёжная сборные России, а также сборная Беларуси.

Молодёжная сборная России выступит на традиционном Кубке Черного моря, который пройдет на территории Образовательного центра «Сириус» с 24 по 31 мая. Помимо двух составов российской «молодёжки» в турнире примут участие юниорская сборная России U18 и молодёжная сборная Беларуси.

ОЦ «Сириус» также станет местом проведения традиционных турниров «Кубок Сириуса» в возрастных группах U17 и U16. В состав участников, помимо юниорских сборных России и сборных Федеральных округов, войдут юниорские сборные Белоруссии. «Кубок Сириуса U16» пройдет с 17 по 24 июня, «Кубок Сириуса U17» – с 17 по 24 июля.

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