Галлан — о волевой победе «Рейнджерс»: рад, что Крайдер и Панарин на моей стороне

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан поделился мнением об игре нападающих Криса Крайдера и Артемия Панарина.
«У Панарина есть талант и мастерство, а Крайдер опять забил при игре в большинстве. Просто так оно и есть. Я рад, что они на моей стороне. Были ли мысли о замене Георгиева? Нет», — сказал Галлан на послематчевой пресс-конференции.
В матче регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз» россиянин забил гол и отдал две результативных передачи: в середине встречи, на 12-й минуте второго периода, ему удалось отличиться и сравнять счёт. После Панарин отдал голевую передачу на Криса Крайдера, который перевёл матч в овертайм. А в дополнительное время Панарин помог пасом другому своему партнёру – Эндрю Коппу.
Для Панарина это результативное действие стало 80-м (18+62) в 63-й игре нынешнего сезона при показателе полезности «+10» и 16 минутах штрафного времени.
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