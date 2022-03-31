Стась: смотрел матчи «Металлурга» и «Авангарда», и, честно, было без разницы, с кем играть

Нападающий «Трактора» Андрей Стась поделился ожиданиями от финальной серии Восточной конференции с магнитогорским «Металлургом».



«В прошлой серии очень много было борьбы, хотя игры плей-офф всегда упорные. У нас всё решалось в один-два гола и как правило на последних минутах. Поэтому нам повезло, что была такая упорная серия, и благодаря этому у нас появилось чувство, когда сохранить счёт или когда прибавить. Думаю, это нам поможет в финале Востока.



Смотрел матчи «Металлурга» и «Авангарда», и, честно, было без разницы, с кем играть. Мы сосредоточимся на своей игре.



«Металлург» – хорошая, быстрая, мастеровитая команда. В серии против «Авангарда» она проявила характер. В матчах всё будет решаться в деталях и как правило в неравных составах – в большинстве и меньшинстве. То, что мы нащупали свои моменты при игре в меньшинстве, это очень важно», – цитирует Стася официальный сайт КХЛ.