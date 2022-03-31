Фридман: клубы Канадской хоккейной лиги наложат запрет на выбор россиян на импорт-драфте

Несколько клубов Канадской хоккейной лиги (CHL) собираются наложить запрет на выбор российских игроков на предстоящем импорт-драфте, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.



«Об этом ещё не объявлено, но несколько команд Канадской хоккейной лиги сообщают, что собираются ввести запрет на выбор россиян и белорусов на предстоящем импорт-драфте. Проспекты, которые уже выступают в лиге, смогут продолжить выступление в следующем сезоне», — сообщил Фридман.



Отметим, что в начале марта Канадская хоккейная лига также объявила об отмене молодёжной Суперсерии Россия – Канада. В 2021 году Суперсерия молодёжной сборной России с юниорскими командами Канады была также отменена второй год подряд из-за коронавируса.