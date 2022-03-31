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«Сочи» заключил новое соглашение с форвардом Жабреевым

«Сочи» заключил новое соглашение с форвардом Жабреевым
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ХК «Сочи» сообщил о продлении контракта с нападающим Александром Жабреевым, сообщает телеграм-канал клуба.

Отмечается, что соглашение с 22-летним форвардом рассчитано до 30 апреля 2024 года. Контракт с форвардом носит двусторонний характер.

«Желаем Александру Жабрееву ярких победных матчей вместе с хоккейным клубом «Сочи»!» — говорится в сообщении.

В прошедшем регулярном чемпионате Жабреев принял участие в 35 матчах, набрав в них 11 (2+9) очков при показателе полезности "+2" и среднем игровом времени 9 минут 10 секунд. Отметим, что это первый сезон хоккеиста в рамках КХЛ.

«Сочи» занял 11-е место в досрочно завершившемся регулярном сезоне КХЛ, не сумев отобраться в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.

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