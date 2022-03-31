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«Вегас» может подать жалобу на «Оттаву» из-за ситуации с несостоявшимся обменом Дадонова

«Вегас» может подать жалобу на «Оттаву» из-за ситуации с несостоявшимся обменом Дадонова
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Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал возможную жалобу со стороны «Вегас Голден Найтс» в отношении «Оттавы Сенаторз» из-за ситуации с несостоявшимся обменом Евгения Дадонова в «Анахайм Дакс».

«НХЛ не будет инициировать какие-либо санкции против «Оттавы» из-за ситуации с Евгением Дадоновым. Тем не менее в уставе НХЛ есть механизм, при котором одна организация имеет возможность подать жалобу на другую с предоставлением судебной помощи, если это будет сочтено целесообразным. Это зависит от «Вегаса».

Ещё одно замечание по Дадонову. Несколько игроков выразили ему уважение за то, что он сделал на прошлой неделе: отстоял свои права под сильным давлением, когда самым лёгким ходом было бы отступить, и набрал пять очков в двух играх», — сообщил Фридман.

Напомним, проблемы с регистрацией обмена произошли из-за пункта в контракте россиянина об ограничениях, связанных с трейдом. По его условиям Дадонов должен был предоставить «Оттаве» (бывшей команде) перечень из 10 клубов, в которые его нельзя обменять. Россиянин предоставил свой список «Оттаве» 30 июня (до дедлайна 1 июля), а «Вегас» так и не получил его из «Сенаторз».

В июле 2021 года «Сенаторз» обменяли Дадонова в «Вегас», но при совершении сделки руководство «Оттавы» о списке не упомянуло, «Голден Найтс» не были осведомлены об этом, когда обменивали Дадонова в «Анахайм».

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