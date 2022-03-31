Капитан «Трактора» Калинин поделился ожиданиями от серии плей-офф КХЛ с «Металлургом»

Капитан «Трактора» Сергей Калинин прокомментировал предстоящую серию финала плей-офф Восточной конференции Кубка Гагарина с «Металлургом».
«В команде рабочее настроение. В финале конференции любой соперник принципиален, все хотят победить, поэтому будет упорная борьба. Обе команды будут биться за каждую шайбу. Тертышный в нашем звене? У нас не первая тренировка вместе, по ходу сезона нас пытались с ним вместе ставить. Всё нормально, пытаемся найти свои взаимодействия. Система одна, а все хоккеисты – профессионалы и должны в любой момент заменить друг друга. Отсутствие Седлака и Пулккинена? Их будет не хватать, они большая часть команды. Но они вместе с нами, никуда не уехали. Приносят в раздевалку хорошее настроение.
Василий Кошечкин – опытный вратарь, несмотря на то что возрастной. Он очень большой и подвижный. Кошечкина надо больше нагружать, стараться создавать трафик, идти на ворота. Нужно создавать ему больше проблем, чтобы он работал. Также у «Металлурга» достаточно быстрое нападение. Мы должны создавать плотность в средней зоне, стараться рвать сопернику ритм. Травмы защитников «Магнитки»? Это системная команда, которая старается выиграть Кубок. Сложно будет с ней играть, несмотря на её потери. Надо навязывать свою борьбу и стараться больше играть в зоне атаки, «кормить» соперника физически, так сказать», — цитирует Калинина официальный сайт КХЛ.
- 31 марта 2022
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