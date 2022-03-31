Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона». Он попросил выходной на восстановление

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил сегодняшнюю тренировку команды, сообщает в «Твиттере» журналистка Саманта Пелл.
«Овечкин не вышел на тренировку «Кэпиталз» сегодня. В команде сообщили, что он взял один выходной день на восстановление», — написала Пелл.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 66 матчей, в которых забил 42 гола и записал на свой счёт 36 голевых пасов при показателе полезности «+4».
«Вашингтон» в настоящий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 84 очка после 68 матчей. В следующей встрече столичный клуб сыграет дома с «Миннесотой Уайлд» (4 апреля, 2:00 мск).
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