Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона». Он попросил выходной на восстановление

Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона». Он попросил выходной на восстановление
Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил сегодняшнюю тренировку команды, сообщает в «Твиттере» журналистка Саманта Пелл.

«Овечкин не вышел на тренировку «Кэпиталз» сегодня. В команде сообщили, что он взял один выходной день на восстановление», — написала Пелл.

В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 66 матчей, в которых забил 42 гола и записал на свой счёт 36 голевых пасов при показателе полезности «+4».

«Вашингтон» в настоящий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 84 очка после 68 матчей. В следующей встрече столичный клуб сыграет дома с «Миннесотой Уайлд» (4 апреля, 2:00 мск).

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
ESPN — об Овечкине: если вы ещё не в курсе, Великая восьмёрка снова просто разрывает лигу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022