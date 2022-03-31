«Знал с самого начала, что забью». Радулов — о 28-матчевой серии без голов в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов прокомментировал безголевую серию в 28 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.



«Спорт, особенно командный, закаляет характер. И для хоккеиста спортивный дух очень важен. Что до физического состояния, то я пришёл в форму уже давно, ещё в тренировочном лагере чувствовал себя на 100%. И выкладывался всё это время в интересах команды. Знал с самого начала, что забью. В любом случае важно не сдаваться и работать в интересах команды в первую очередь», — приводит слова Радулова РБК.



В текущем сезоне 35-летний нападающий принял участие в 59 матчах, забросив четыре шайбы и отдав 17 голевых передач при показателе полезности «-14».