«Знал с самого начала, что забью». Радулов — о 28-матчевой серии без голов в сезоне НХЛ
Поделиться
Российский нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов прокомментировал безголевую серию в 28 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.
«Спорт, особенно командный, закаляет характер. И для хоккеиста спортивный дух очень важен. Что до физического состояния, то я пришёл в форму уже давно, ещё в тренировочном лагере чувствовал себя на 100%. И выкладывался всё это время в интересах команды. Знал с самого начала, что забью. В любом случае важно не сдаваться и работать в интересах команды в первую очередь», — приводит слова Радулова РБК.
В текущем сезоне 35-летний нападающий принял участие в 59 матчах, забросив четыре шайбы и отдав 17 голевых передач при показателе полезности «-14».
Комментарии
- 31 марта 2022
-
23:26
-
22:47
-
22:20
-
21:39
-
20:48
-
19:56
-
19:19
-
18:27
-
18:00
-
17:50
-
17:43
-
17:08
-
16:39
-
16:17
-
15:59
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:22
-
14:15
-
14:03
-
13:57
-
13:20
-
12:59
-
12:15
-
12:00
-
11:40
-
11:28
-
11:15
-
11:05
-
10:45
-
10:32
-
10:05
-
09:57
-
09:15
Партнерский контент