А. Свечников забросил 26-ю шайбу в сезоне НХЛ
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В эти минуты в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена » проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Монреаль Канадиенс».
На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче — 2:0 в пользу хозяев. Первую шайбу забросил финский форвард «Каролины» Себастьян Ахо, которому ассистировали Теуво Терявяйнен и Тони Деанджело. Удвоил преимущество хозяев льда российский нападающий Андрей Свечников. Передачи в активе Джейккоба Славина и Макса Доми.
Для Свечникова этот гол стал 26 в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 33 результативные передачи в 65 играх.
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