Гавриков набрал 30-е очко в сезоне и 60-е в карьере в матче с «Айлендерс»

В эти минуты в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:2. В этой встрече российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отметился результативной передачей. Ворота «Айлендерс» защищает российский голкипер Семён Варламов.

Таким образом, Владислав Гавриков набрал 30-е (5+25) очко в сезоне НХЛ..

Всего за карьеру в НХЛ Гавриков набрал 60 очков в 190 играх. На его счету 12 голов и 48 результативных передач.

Также в этой встрече результативной передачей отметился российский нападающий Егор Чинахов.