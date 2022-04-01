Гавриков набрал 30-е очко в сезоне и 60-е в карьере в матче с «Айлендерс»
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В эти минуты в Элмонте на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Коламбус Блю Джекетс».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:2. В этой встрече российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков отметился результативной передачей. Ворота «Айлендерс» защищает российский голкипер Семён Варламов.
Таким образом, Владислав Гавриков набрал 30-е (5+25) очко в сезоне НХЛ..
Всего за карьеру в НХЛ Гавриков набрал 60 очков в 190 играх. На его счету 12 голов и 48 результативных передач.
Также в этой встрече результативной передачей отметился российский нападающий Егор Чинахов.
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