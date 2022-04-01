Дубль Свечникова помог «Каролине» обыграть «Монреаль»
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» «Каролина Харрикейнз» принимала «Монреаль Канадиенс». Хозяева выиграли со счётом 4:0.
В составе «Каролины» дубль оформил российский нападающий Андрей Свечников. Теперь в его активе 27 заброшенных шайб в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ. Также в этой игре отличились Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен.
После 68 матчей «Каролина» занимает второе место в Восточной конференции. На счету команды 98 очков. «Монреаль» (68) находится на 16-й строчке, имея в своём активе 47 баллов.
В следующем матче «Каролина» сыграет с «Миннесотой Уайлд» на домашнем льду, а «Монреаль» встретится с командой «Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях.
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