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Дубль Свечникова помог «Каролине» обыграть «Монреаль»

Дубль Свечникова помог «Каролине» обыграть «Монреаль»
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» «Каролина Харрикейнз» принимала «Монреаль Канадиенс». Хозяева выиграли со счётом 4:0.

В составе «Каролины» дубль оформил российский нападающий Андрей Свечников. Теперь в его активе 27 заброшенных шайб в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ. Также в этой игре отличились Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен.

После 68 матчей «Каролина» занимает второе место в Восточной конференции. На счету команды 98 очков. «Монреаль» (68) находится на 16-й строчке, имея в своём активе 47 баллов.

В следующем матче «Каролина» сыграет с «Миннесотой Уайлд» на домашнем льду, а «Монреаль» встретится с командой «Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях.

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НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Ахо (Терявяйнен, Деанджело) – 03:48 (5x4)   2:0 Свечников (Славин, Доми) – 19:48 (5x5)   3:0 Терявяйнен (Ахо, Деанджело) – 23:43 (5x5)   4:0 Свечников (Славин) – 58:15 (en)
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