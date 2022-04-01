Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз провёл 1000-й матч в НХЛ.



Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Чикаго Блэкхоукс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.



Именно эта игра стала 1000-й в карьере Тэйвза. Он выступает за команду с 2007 года, за это время он заработал 844 очка, забив 355 голов и отдав 489 голевых передач.



«Флорида» в этом матче одержала пятую победу за последние шесть игр. «Чикаго», в свою очередь, потерпел третье поражение подряд.



В следующем матче «Флорида» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз», в «Чикаго» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Оба матча пройдут 2 апреля.