«Калгари» уступил «Лос-Анджелесу» в серии послематчевых буллитов

В эти минуты в Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в этом матче одержали гости в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.



На 22-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу американского форварда Алекса Иафалло. На 42-й минуте счёт сравнял Джонни Годро. На 54-й минуте вывел хозяев вперёд Эрик Гудбрансон, а в овертайм игру перевёл Виктор Арвидссон. Решающий буллит реализовал Лиас Андерссон.



Это второе поражение подряд для «Калгари», в прошлом матче они уступили «Колорадо Эвеланш» со счётом 1:2. «Лос-Анджелес» же выиграл впервые за последние три матча.