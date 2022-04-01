«Калгари» уступил «Лос-Анджелесу» в серии послематчевых буллитов
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В эти минуты в Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в этом матче одержали гости в серии послематчевых буллитов со счётом 3:2.
На 22-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу американского форварда Алекса Иафалло. На 42-й минуте счёт сравнял Джонни Годро. На 54-й минуте вывел хозяев вперёд Эрик Гудбрансон, а в овертайм игру перевёл Виктор Арвидссон. Решающий буллит реализовал Лиас Андерссон.
Это второе поражение подряд для «Калгари», в прошлом матче они уступили «Колорадо Эвеланш» со счётом 1:2. «Лос-Анджелес» же выиграл впервые за последние три матча.
НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2022, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 3
Б
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Иафалло (Кемпе, Эдлер) – 21:05 (5x5) 1:1 Годро (Йернкрок, Ханифин) – 41:36 (5x4) 2:1 Гудбрансон (Монахан, Лучич) – 53:33 (5x5) 2:2 Арвидссон (Дано, Мяяття) – 55:38 (5x5) 2:3 Андерссон – 65:00 (ПБ)
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