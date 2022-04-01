Капризов установил исторический рекорд «Миннесоты» по голам в одном месяце

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» забросил очередную шайбу в этом сезоне.

Форвард «дикарей» забил 14-й гол в 16 встречах в марте. Как отмечает пресс-служба НХЛ, Капризов установил исторический рекорд «Миннесоты» по количеству шайб, заброшенных в одном месяце. В феврале 2018 года на тот момент нападающий «Уайлд» Эрик Стаал также забил 13 голов.

Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Питтсбург Пингвинз». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 4:3. Капризов забросил шайбу на 42 минуте встречи, тем самым переведя игру в овертайм, где «Пингвинз» принёс победу другой российский игрок Евгений Малкин.

Для Капризова гол в этом матче стал 38-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 45 результативных передач в 65 играх. Всего за карьеру в НХЛ Капризов принял участие в 119 матчах, в которых записал в свой актив 65 голов и сделал 69 результативных передач.

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