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Кирилл Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по количеству очков за один сезон

Кирилл Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по количеству очков за один сезон
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов повторил рекорд по количеству очков за один сезон.

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Питтсбург Пингвинз». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 4:3. Капризов забросил шайбу на 42 минуте встречи, тем самым переведя игру в овертайм, где «Пингвинз» принёс победу другой российский игрок Евгений Малкин.

Для Капризова гол в этом матче стал 38-м в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 45 результативных передач в 65 играх. Таким образом он заработал уже 83 очка.

Россиянин догнал Мариана Габорика, у которого в сезоне 2007/2008 тоже было 83 очка за 77 матчей.

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