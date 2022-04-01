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Мэттьюс первым в сезоне НХЛ забил 50 голов, увеличив отрыв от Овечкина в гонке снайперов

Мэттьюс первым в сезоне НХЛ забил 50 голов, увеличив отрыв от Овечкина в гонке снайперов
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Виннипег Джетс». Хозяева выиграли со счётом 7:3. Остон Мэттьюс забил гол и отдал голевую передачу.

Таким образом, для Мэттьюса эта забитая шайба стала 50 в 62 играх текущего сеозна. Он стал первым хоккеистом, кто достиг такой отметки. Ближайшим преследователем является немецкий игрок «Эдмонтон Ойлерс» Леон Драйзайтль, на его счету 49 шайб в 68 играх. Более того, Мэттьюс увеличил отрыв от российского нападающего Александра Овечкина до восьми шайб. Овечкин занимает четвёртое место в списке снайперов с 42 голами.

21 июля 2016 года Остон Мэттьюс подписал 3-летний контракт с «Торонто Мейпл Лифс». Дебютировал в НХЛ 12 октября 2016 года в матче против «Оттавы Сенаторз», в котором забил 4 шайбы и стал первым в истории НХЛ игроком, оформившим «покер» в своей первой игре. В текущем сезоне у американца 87 очков (50+37) в 62 матчах.

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