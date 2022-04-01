Евгений Малкин – первая звезда матча «Миннесота» – «Питтсбург»

В эти минуты в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Питтсбург Пингвинз». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 4:3.



Российский нападающий гостей Евгений Малкин был признан первой звездой матча. Россиянин забил гол и отдал одну голевую передачу. Вторым признали Рикарда Ракелля, а третьим стал другой россиянин Кирилл Капризов, у которого на счету один гол.



Счёт в матче открыли гости – на 2-й минуте забил Рикард Ракелль. На 11-й минуте счёт сравнял Мэтт Дамба. На 22-й минуте вывел гостей вперёд Джейк Гюнцель, которому ассистировал российский нападающий Евгений Малкин. Потом преимущество гостей упрочил вновь Ракелль на 30-й минуте. На 38-й минуте отставание сократил до минимума Фредерик Годро.



На 42-й минуте российский нападающий хозяев Кирилл Капризов перевёл матч в овертайм, где исход встречи решил Евгений Малкин на 64-й минуте.