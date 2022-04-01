«Даллас» в овертайме обыграл «Анахайм», у Радулова – «-1»

В эти минуты в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Даллас Старз». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 3:2.



Счёт в матче открыли гости – на 10-й минуте забил Райан Сутер. На 40-й минуте сравнял счёт Джейми Драйсдейл. На 56-й минуте вновь гости вышли вперёд после гола Андрея Секеры. На 57-й минуте Кевин Шатоенкирк перевёл игру в овертайм. А в дополнительное время исход встречи решил Джейми Бенн на 61-й минуте.



Российский нападающий гостей Владислав Наместников очков не набрал, у Александра Радулова коэффициент полезности – «-1».

«Анахайм» потерпел одиннадцатое поражение подряд.