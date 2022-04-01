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«Даллас» в овертайме обыграл «Анахайм», у Радулова – «-1»

«Даллас» в овертайме обыграл «Анахайм», у Радулова – «-1»
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В эти минуты в Анахайме (США) на стадионе «Хонда-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Даллас Старз». Победу в этом матче одержали гости в овертайме со счётом 3:2.

Счёт в матче открыли гости – на 10-й минуте забил Райан Сутер. На 40-й минуте сравнял счёт Джейми Драйсдейл. На 56-й минуте вновь гости вышли вперёд после гола Андрея Секеры. На 57-й минуте Кевин Шатоенкирк перевёл игру в овертайм. А в дополнительное время исход встречи решил Джейми Бенн на 61-й минуте.

Российский нападающий гостей Владислав Наместников очков не набрал, у Александра Радулова коэффициент полезности – «-1».

«Анахайм» потерпел одиннадцатое поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2022, пятница. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 3
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Сутер (Сегин, Петерсон) – 09:59 (5x4)   1:1 Драйсдейл (Хенрик, Кэррик) – 39:20 (5x5)   1:2 Секера – 55:51 (5x5)   2:2 Шаттенкирк (Вааканайнен, Терри) – 56:39 (5x5)   2:3 Бенн (Хейсканен) – 60:53 (3x3)
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