Малкина издевательски обыграл форвард «Миннесоты» перед голом Капризова. Видео

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Питтсбург Пингвинз». Победу в этом матче одержали «пингвины» в овертайме со счётом 4:3.



Форвард «Миннесоты» Райан Хартман издевательски обыграл российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, после чего отдал голевую передачу на Кирилла Капризова, сравнявшего на тот момент счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что Малкин в итоге стал первой звездой встречи, забросив победную шайбу в овертайме, а также отдав одну голевую передачу по ходу матча.