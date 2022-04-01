Михеев забил 4-й гол в меньшинстве в сезоне НХЛ, выйдя в лидеры по данному показателю
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Виннипег Джетс» и одержал победу со счётом 7:3.
Российский нападающий хозяев Илья Михеев забил один гол и отдал две голевые передачи, сумев впервые в своей карьере в НХЛ набрать три очка за одну встречу.
Также 27-летний россиянин забросил четвёртую шайбу в меньшинстве в текущем сезоне, выйдя в лидеры по этому показателю.
Он сравнялся по данному статистическому параметру с Густавом Нюквистом («Коламбус Блю Джекетс»), Александром Барковым («Флорида Пантерз»), Тревором Муром («Лос-Анджелес Кингз»), Алексом Форментоном («Оттава Сенаторз») и Исаком Лундестрёмом («Анахайм Дакс»).
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