Михеев забил 4-й гол в меньшинстве в сезоне НХЛ, выйдя в лидеры по данному показателю

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Виннипег Джетс» и одержал победу со счётом 7:3.



Российский нападающий хозяев Илья Михеев забил один гол и отдал две голевые передачи, сумев впервые в своей карьере в НХЛ набрать три очка за одну встречу.



Также 27-летний россиянин забросил четвёртую шайбу в меньшинстве в текущем сезоне, выйдя в лидеры по этому показателю.



Он сравнялся по данному статистическому параметру с Густавом Нюквистом («Коламбус Блю Джекетс»), Александром Барковым («Флорида Пантерз»), Тревором Муром («Лос-Анджелес Кингз»), Алексом Форментоном («Оттава Сенаторз») и Исаком Лундестрёмом («Анахайм Дакс»).