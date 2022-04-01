«Это очень многое значит». Мэттьюс — о 50 заброшенных шайбах в сезоне НХЛ

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс прокомментировал 50 заброшенных шайб в текущем сезоне НХЛ. 24-летний американец сумел отличиться в матче с «Виннипег Джетс» (7:3).
«Это очень многое значит. Было круто сделать это на домашнем льду. Энергия и атмосфера сегодня вечером были совершенно особенными. Как я уже говорил ранее, мне очень повезло играть с замечательными игроками на протяжении шести лет.
Это действительно нечто особенное — иметь возможность играть перед всеми фанатами. Как я уже сказал, эта энергия и атмосфера делают игру намного веселее. Очевидно, впереди нас ждут важные игры. Так что приятно насладиться этим моментом, но мы переворачиваем страницу и готовимся к следующему путешествию», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.
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