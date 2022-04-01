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Кто выйдет в финал Кубка Гагарина — 2022?

Кто выйдет в финал Кубка Гагарина — 2022?
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Завтра, 2 апреля, стартует третий раунд в рамках плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.

В финале Западной конференции сыграют санкт-петербургский СКА и московский ЦСКА. Первая встреча между клубами состоится в субботу, 2 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец». Начало — в 17:00 по московскому времени.

В воскресенье, 3 апреля, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» стартует финальная серия Востока между местным «Металлургом» и челябинским «Трактором». Стартовое вбрасывание — в 15:00 по московскому времени.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: кто выйдет в финал Кубка Гагарина — 2022?

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

Действующий обладатель Кубка Гагарина — омский «Авангард» — выбыл из борьбы за трофей, уступив в серии «Магнитке» (3-4).

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