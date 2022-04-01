Хоккеисты «Торонто» поздравили Мэттьюса с 50 голами в сезоне, облив его водой в раздевалке

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (7:3).



24-летний американец забросил 50-ю шайбу в сезоне, став первым игроком НХЛ в текущем сезоне с подобным показателем.



Хоккеисты «кленовых листьев» после матча в раздевалке облили Мэттьюса водой, поздравив форварда с достижением.

В текущем регулярном чемпионате американский нападающий провёл 62 матча, набрав 87 (50+37) очков при показателе полезности "+11".



«Торонто» располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 91 балл после 67 проведённых встреч. В следующем матче подопечные Шелдона Кифа сыграют с «Филадельфией Флайерз» (3 апреля, 2:00 мск).