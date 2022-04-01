Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 1 апреля

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 1 апреля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.



«Бостон Брюинз» разгромил дома с «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 8:1. Патрис Бержерон и Давид Пастрняк набрали по три балла.

«Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Чикаго Блэкхоукс». Александр Барков оформил дубль, Джонатан Юбердо отдал 71-ю голевую передачу в сезоне.

«Торонто Мэйпл Лифс» дома крупно обыграл «Виннипег Джетс». Илья Михеев сумел набрать во встрече 3 (1+2) результативных балла.

«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Монреаль Канадиенс». Форвард «ураганов» Андрей Свечников стал автором дубля.

«Нью-Йорк Айлендерс» переиграл на домашнем льду «Коламбус Блю Джекетс». Российский защитник «мундиров» Владислав Гавриков отметился результативной передачей.

«Питтсбург Пингвинз» в овертайме одержал победу над «Миннесотой Уайлд». Решающую шайбу забросил форвард «пингвинов» Евгений Малкин.

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Сан-Хосе Шаркс». Форвард «лавин» Валерий Ничушкин отдал результативный пас, нападающий «акул» Александр Барабанов также отметился голевой передачей.

«Лос-Анджелес Кингз» в серии буллитов переиграл «Калгари Флэймз». Защитник «огней» Никита Задоров не отметился голевыми действиями.

«Даллас Старз» в овертайме обыграл «Анахайм Дакс». Александр Радулов и Владислав Наместников, выступающие за «звёзд», не набрали результативных баллов.

В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (98 очков, 67 матчей), «Каролина Харрикейнз» (98, 68), «Нью-Йорк Рейнджерс» (93, 68), «Питтсбург Пингвинз» (92, 69), «Торонто Мэйпл Лифс» (91, 67), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (90, 66), «Бостон Брюинз» (89, 67) и «Вашингтон Кэпиталз» (84, 68).



На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (102 очка, 68 матчей), «Калгари Флэймз» (89, 67), «Миннесота Уайлд» (87, 66), «Лос-Анджелес Кингз» (84, 70), «Сент-Луис Блюз» (83, 66), «Нэшвилл Предаторз» (82, 67), «Эдмонтон Ойлерз» (81, 68) и «Даллас Старз» (79, 66).