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Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 1 апреля

Турнирная таблица НХЛ и результаты матчей, расклады на плей-офф на 1 апреля
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 1 апреля, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата и текущие расклады на плей-офф.

«Бостон Брюинз» разгромил дома с «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 8:1. Патрис Бержерон и Давид Пастрняк набрали по три балла.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
8 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Грызлик – 00:57 (5x5)   1:1 Хьюз (Хишир, Сиверсон) – 11:02 (5x5)   2:1 Дебраск (Бержерон, Линдхольм) – 16:09 (5x5)   3:1 Хаула (Пастрняк) – 22:22 (5x5)   4:1 Маршан (Дебраск, Грызлик) – 26:33 (5x5)   5:1 Бержерон (Пастрняк, Макэвой) – 29:01 (5x4)   6:1 Маршан (Райлли, Бержерон) – 30:34 (5x5)   7:1 Маклафлин (Фредерик) – 32:04 (5x5)   8:1 Холл (Пастрняк) – 36:12 (5x5)

«Флорида Пантерз» оказалась сильнее «Чикаго Блэкхоукс». Александр Барков оформил дубль, Джонатан Юбердо отдал 71-ю голевую передачу в сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Барков (Форслинг, Вераге) – 18:24 (5x5)   2:0 Ломберг (Торнтон, Гудас) – 27:23 (5x5)   3:0 Форслинг (Райнхарт, Марчмент) – 31:46 (5x5)   4:0 Барков (Юбердо, Райнхарт) – 53:47 (5x3)

«Торонто Мэйпл Лифс» дома крупно обыграл «Виннипег Джетс». Илья Михеев сумел набрать во встрече 3 (1+2) результативных балла.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
7 : 3
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Уилер (Сэнфорд) – 03:19 (5x5)   0:2 Штястны (Элерс, Шайфли) – 07:45 (5x5)   1:2 Джордано (Михеев, Лильегрен) – 15:03 (5x5)   2:2 Нюландер (Мэттьюс, Марнер) – 21:58 (5x4)   2:3 Элерс (Моррисси, Шайфли) – 23:45 (5x4)   3:3 Таварес (Дальстрём, Михеев) – 24:08 (5x5)   4:3 Нюландер (Марнер, Райлли) – 28:40 (5x4)   5:3 Михеев (Энгвалль, Холл) – 33:55 (4x5)   6:3 Мэттьюс (Марнер) – 57:54 (en)   7:3 Лильегрен (Нюландер, Джордано) – 58:14 (5x4)

«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Монреаль Канадиенс». Форвард «ураганов» Андрей Свечников стал автором дубля.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Ахо (Терявяйнен, Деанджело) – 03:48 (5x4)   2:0 Свечников (Славин, Доми) – 19:48 (5x5)   3:0 Терявяйнен (Ахо, Деанджело) – 23:43 (5x5)   4:0 Свечников (Славин) – 58:15 (en)

«Нью-Йорк Айлендерс» переиграл на домашнем льду «Коламбус Блю Джекетс». Российский защитник «мундиров» Владислав Гавриков отметился результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Ахо (Нельсон) – 08:39 (5x5)   2:0 Вальстрём (Паризе, Барзал) – 08:50 (5x5)   2:1 Бемстрём (Робинсон, Бин) – 28:47 (5x5)   2:2 Дэнфорт (Гавриков, Чинахов) – 30:26 (5x5)   3:2 Палмьери (Бейли, Пелеч) – 43:16 (5x5)   4:2 Барзал – 49:52 (5x5)   5:2 Пулок – 59:03 (en)

«Питтсбург Пингвинз» в овертайме одержал победу над «Миннесотой Уайлд». Решающую шайбу забросил форвард «пингвинов» Евгений Малкин.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2022, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 4
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Ракелль (Марино, Цукер) – 01:06 (5x5)   1:1 Дамба (Болди) – 10:51 (5x4)   1:2 Гюнцель (Летанг, Малкин) – 21:54 (5x4)   1:3 Ракелль (Кросби) – 29:49 (5x5)   2:3 Годро (Фиала, Болди) – 37:48 (5x5)   3:3 Капризов (Хартман, Сперджен) – 41:02 (5x5)   3:4 Малкин (Раст, Марино) – 63:57 (3x3)

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Сан-Хосе Шаркс». Форвард «лавин» Валерий Ничушкин отдал результативный пас, нападающий «акул» Александр Барабанов также отметился голевой передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2022, пятница. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Ньюхук (Макдермид, Джонсон) – 21:54 (5x5)   1:1 Майер (Гертл, Барабанов) – 32:09 (5x5)   2:1 Хельм (Ничушкин) – 43:05 (5x5)   2:2 Бёрнс (Гертл) – 46:29 (5x5)   3:2 Рантанен (Кадри, Макар) – 52:17 (5x4)   4:2 Бураковски (Джонсон, Кадри) – 55:16 (5x5)

«Лос-Анджелес Кингз» в серии буллитов переиграл «Калгари Флэймз». Защитник «огней» Никита Задоров не отметился голевыми действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2022, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 3
Б
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Иафалло (Кемпе, Эдлер) – 21:05 (5x5)   1:1 Годро (Йернкрок, Ханифин) – 41:36 (5x4)   2:1 Гудбрансон (Монахан, Лучич) – 53:33 (5x5)   2:2 Арвидссон (Дано, Мяяття) – 55:38 (5x5)   2:3 Андерссон – 65:00 (ПБ)

«Даллас Старз» в овертайме обыграл «Анахайм Дакс». Александр Радулов и Владислав Наместников, выступающие за «звёзд», не набрали результативных баллов.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 апреля 2022, пятница. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 3
ОТ
Даллас Старз
Даллас
0:1 Сутер (Сегин, Петерсон) – 09:59 (5x4)   1:1 Драйсдейл (Хенрик, Кэррик) – 39:20 (5x5)   1:2 Секера – 55:51 (5x5)   2:2 Шаттенкирк (Вааканайнен, Терри) – 56:39 (5x5)   2:3 Бенн (Хейсканен) – 60:53 (3x3)

В Восточной конференции в зону плей-офф входят «Флорида Пантерз» (98 очков, 67 матчей), «Каролина Харрикейнз» (98, 68), «Нью-Йорк Рейнджерс» (93, 68), «Питтсбург Пингвинз» (92, 69), «Торонто Мэйпл Лифс» (91, 67), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (90, 66), «Бостон Брюинз» (89, 67) и «Вашингтон Кэпиталз» (84, 68).

На Западе в восьмёрке идут «Колорадо Эвеланш» (102 очка, 68 матчей), «Калгари Флэймз» (89, 67), «Миннесота Уайлд» (87, 66), «Лос-Анджелес Кингз» (84, 70), «Сент-Луис Блюз» (83, 66), «Нэшвилл Предаторз» (82, 67), «Эдмонтон Ойлерз» (81, 68) и «Даллас Старз» (79, 66).

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