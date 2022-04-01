Третьяк — о внуке: в юности Максим котировался на уровне Шестёркина и Сорокина

Президент Федерации хоккея России (ФХР), легендарный российский голкипер Владислав Третьяк рассказал о карьере своего внука — вратаря ХК «Сочи» Максима Третьяка.
«Чего ему не хватает, чтобы стать топ-вратарем? Прежде всего — доверия. Макс — способный, дисциплинированный, трудяга. Но нужна стабильная игровая практика. А он в КХЛ лишь третий сезон проводит, причём не основным вратарем. Первый номер — то финн, то швед, то ещё кто-то.
Как на это реагирую? Злюсь? Злиться должен внук. И выигрывать конкуренцию. У любого голкипера! Я-то сколько вратарей загубил! Не по своей вине, между прочим. Бывали моменты, когда хотелось отдохнуть, взять паузу. Но играл без передышки. Потому что Тихонов на каждой установке повторял: «В воротах — Третьяк».
Я играл настолько часто, что уже не волновался. Ты в тонусе, уверен в себе — и на площадке всё идет как по маслу. А Макс вечно на нервах. Месяц сидит на скамейке, затем выпускают — и понимаешь, что у тебя нет права на ошибку. Сыграешь неудачно — тут же зачехлят. Не представляю, как он это выдерживает. Я бы так не смог.
Честное слово! Смотрите, месяц тебя мурыжат, потом ставят против сильного соперника — ну и как тут себя проявить? К тому же Макс играл за «Адмирал» и «Сочи», где защитники, мягко говоря, не самые звёздные. Или такой случай. Выходит с московским «Динамо», уступают 1:2, Макса признают лучшим игроком встречи. Но от тренера слышит: «Если бы ты на ноль отстоял — вышел бы и в следующем матче».
Это кто такое заявил? Да были специалисты… В юности внук котировался на уровне Шестёркина и Сорокина. Но в них, в отличие от Макса, рано поверили — и вон, оба уже в НХЛ. Так что многое зависит от тренера.
Вот возглавил «Сочи» в разгар сезона Андрей Назаров. Ему нужно сразу дать результат. Кого поставит в рамку — Третьяка или Хелльберга? Конечно, шведа! Тот гораздо опытнее, ещё и зарплата у него в три раза больше. Да, Макса тоже выпускали, спасибо большое. Но первым номером считался Хелльберг», — цитирует Третьяка «Спорт-экспресс».
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