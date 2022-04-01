Нюландер: атмосфера после 50-й шайбы Мэттьюса напомнила мне о подобном достижении Овечкина

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер прокомментировал достижение одноклубника — Остона Мэттьюса, который забросил 50 шайб в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги.



«Это были нереальные чувства, ощутить атмосферу, когда Мэттьюс забил. На самом деле, это напомнило мне время, когда я был маленький, а мой отец (Майкл Нюландер) выступао за «Вашингтон Кэпиталз». В один из вечеров, когда я был на арене, Александр Овечкин сумел забросить 50-ю шайбу в сезоне. Это навеяло мне некоторые воспоминания, это просто невероятно», — цитирует Нюландера официальный сайт НХЛ.



В текущем регулярном чемпионате Мэттьюс провёл 62 матча, набрав в них 87 (50+37) очков при показателе полезности "+11".



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