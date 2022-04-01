Мэттьюс — первый игрок «Торонто» за 28 лет, забросивший 50 шайб в регулярном сезоне НХЛ

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс отличился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс» (7:3).
24-летний американец впервые в карьере достиг отметки в 50 голов за регулярный сезон. Он стал первым игроком «Торонто» с 1994 года, который сумел забросить подобное количество шайб. Ранее это удавалось Рику Вэйву — 54 шайбы в сезоне-1981/1982, а также 52 шайбы в сезоне-1983/1984 и 51 гол в чемпионате-1982/1983, а также Дэйву Андрейчуку (53, 1993/1994) и Гари Лиману (51, 1989/1990).
Также Мэттьюс быстрее всех в НХЛ с 1996 года сумел забросить 50 шайб в регулярке. Он сумел сделать это за 62 встречи. Ранее в сезоне-1995/1996 Марио Лемье («Питтсбург Пингвинз») сумел забросить 50 шайб в 50 встречах, Яромир Ягр («Питтсбург») – в 59 играх, Александр Могильный («Ванкувер Кэнакс») – в 60, а Петер Бондра («Вашингтон Кэпиталз») – в 62.
- 1 апреля 2022
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