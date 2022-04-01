Плющев – о финальной серии КХЛ на Западе: думаю, ЦСКА пройдёт СКА с явным преимуществом

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился ожиданиями от финальной серии Западной конференции между СКА и ЦСКА.
«Финал в Западной конференции между ЦСКА и СКА читался заранее, это совершенно прогнозируемо, никто не удивлён. Все восприняли это как естественное. Что касается шансов, то ЦСКА, думаю, решит вопрос и выиграет серию 4-1 или 4-0. Москвичи в обеих предыдущих сериях выглядели очень уверенно, они находятся в хорошем состоянии. Тот кризис, который был, решён.
Армейцы забрасывают больше двух шайб в каждой игре, поэтому могут вытянуть любой матч. Думаю, что московские армейцы пройдут СКА с явным преимуществом», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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