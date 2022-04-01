Дементьев: «Трактор» показывает более консервативный хоккей, нежели «Металлург»

Известный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о предстоящей финальной серии Востока в рамках плей-офф Кубка Гагарина — 2022 между «Металлургом» и «Трактором».



«Обе команды к текущему моменту прошли через определённые испытания, у каждой команды они было выражены по-своему. Но и магнитогорцы, и челябинцы добились успеха и вышли в финал Восточной конференции. Сложно говорить о преимуществе, не удивлюсь, если в этой серии будет сыграно семь матчей. «Трактор» показывает более консервативный хоккей, нежели «Металлург». Стиль «Магнитки» основывается на том, что мы должны забить больше, чем соперник. При этом неважно, сколько пропустим.



Нас ждёт противостояние разных стилей. «Трактор» уделяет много внимания обороне, а «Металлург» — атаке. Очень интересно понаблюдать за разными философиями и стилями», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».