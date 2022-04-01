Бобровский: я не думаю о статистике. Сосредоточен на том, чтобы помочь «Флориде» побеждать

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал отношение к личной статистике.



Напомним, 33-летний вратарь сделал шат-аут в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (4:0), отразив 37 бросков.



«Я не думаю о статистике. Я сосредоточен на том, что происходит здесь и сейчас. На каждом следующем броске. На том, что я могу сделать, чтобы стать лучше и помочь команде выиграть матч», – приводит слова Бобровского пресс-служба «Пантерз».



В текущем регулярном чемпионате российский голкипер провёл 44 матча (все — в старте), отразив в них 91,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,55. «Флорида» занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 98 очков после 67 матчей.