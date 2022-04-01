Мингачёв – о серии со СКА: ЦСКА будет продолжать давить и играть первым номером

Нападающий ЦСКА Тахир Мингачёв прокомментировал своё выступление в текущем сезоне, а также игру армейцев в Кубке Гагарина — 2022.



«Хоккеисты как солдаты, нам говорят – мы делаем. Мне сказали, что нужно сыграть за команду МХЛ, и я сыграл. Продолжаю тренироваться с основной командой и готовиться к матчам в Санкт-Петербурге. Я могу приносить пользу как в команде КХЛ, так и в МХЛ. Не первый раз меня отправляют в МХЛ, поэтому проблем с перестроением не возникает. На протяжении двух сезонов я играю за две команды, так что уже понимаю, что от меня требуют на уровне КХЛ и что требуют в МХЛ.



За счёт чего выиграли две серии в КХЛ по 4-0? У нас очень боевой коллектив. Все прекрасно знают, как играть и что надо делать, ведь у нас очень опытная команда. Мы тянемся за лидерами и стараемся сами не накосячить. Наша цель – это Кубок Гагарина. При счёте 0:3 в четвёртом матче с «Динамо» на лавке не было паники и тусклых глаз. Все прекрасно понимали, что мы можем выиграть эту игру. У нас был запас.



Не скажу, в чём заключается главная опасность от СКА. Все знают игроков этой команды. Они прошли первые два раунда, и нам нужно просто подстроиться и внести некоторые корректировки. Но мы будем продолжать давить и играть первым номером. Знаю, что от нас требуют и думаю, что всё будет хорошо. Можем ли пройти плей-офф без поражений? ЦСКА может всё, а время покажет», — сказал Мингачёв «Чемпионату».