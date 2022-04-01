Назаров: думаю, серия «Магнитки» и «Трактора» будет крайне напряжённой, с минимум 6 играми

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров поделился ожиданиями от серии плей-офф Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Трактором».



«В этой серии буду болеть за родной «Трактор»? Как профессиональный тренер я не могу смотреть хоккей глазами болельщика и болеть за какой-то клуб персонально. Для меня куда важнее подмечать нюансы, которые помогают той или иной команде побеждать в плей-офф – наложения звеньев, игра без шайбы, оборона на возврате… Это специфика моей работы. Именно с этой точки зрения я и буду следить за противостоянием «Трактора» и «Металлурга». Уверен, что за четыре матча соперники не управятся – думаю, будет минимум шесть игр. А лучше семь, чтобы продлить нам всем удовольствие. Это точно будет крайне напряжённая серия, в которой на первый план выйдут характер и боевитость – одни из главных качеств, которые я сейчас стараюсь прививать и игрокам «Сочи». Мы продолжаем тренироваться даже в апреле, делая большой задел на будущее.



Но в этих двух командах, о которых мы говорим, есть человек, за чьей игрой всё-таки буду следить особенно пристально. Это мой большой друг Вася Кошечкин. Поразительно, что в таком серьёзном хоккейном возрасте он находит мотивацию играть на высочайшем уровне и тащить свою команду к победе в плей-офф. Его игра – это пример настоящего профессионализма для всех молодых хоккеистов. Вследствие определённых обстоятельств Вася вновь стал железным первым номером «Металлурга», на него выпала огромная нагрузка – и физическая, и психологическая. Но он выходит на лёд и честно отрабатывает свой контракт. Я всегда восхищаюсь, когда вижу в нашем хоккее такие примеры долголетия.



В общем, рад, что в финале Востока сыграют две команды из большого уральского региона. Уверен, что и в Челябинске, и в Магнитогорске возникнет проблема достать лишний билет, и обе команды сделают всё возможное, чтобы, придя во дворец после тяжёлой смены, болельщики смогли получить огромный заряд положительных эмоций, а затем утром с новыми силами пошли укреплять промышленный потенциал нашей страны», — цитирует Назарова «РБ Спорт».