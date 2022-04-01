«Сочи» сообщил о продлении контракта с форвардом Петьковым

Хоккейный клуб «Сочи» в официальном телеграм-канале сообщил о продлении контракта с нападающим Кириллом Петьковым.



Отмечается, что соглашение с 23-летним форвардом будет действовать до 30 апреля 2024 года. Контракт с хоккеистом носит односторонний характер.



В досрочно завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Петьков принял участие в 47 матчах, набрав в них 14 (5+9) очков при показателе полезности «-5» и среднем игровом времени 17 минут 30 секунд. Всего в составе «Сочи» нападающий провёл 88 матчей, на его счету 30 (11+19) очков при полезности «-12».



Напомним, «Сочи» занял 11-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, не сумев выйти в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года.