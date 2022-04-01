Гонка снайперов НХЛ: Капризов уже в топ-6, Кирилл отстаёт от Овечкина на четыре шайбы

Сегодня, 1 апреля, состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«Миннесота Уайлд» в овертайме уступила на домашнем льду «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:4. Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов стал автором одной из заброшенных шайб. Он поднялся на шестую строчку в гонке снайперов НХЛ. Теперь на счету 24-летнего россиянина 38 голов после 65 матчей в текущей регулярке. Он сравнялся по этому показателю с нападающим «Чикаго Блэкхоукс» Алексом Дебринкэтом, который провёл 68 встреч, и форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, сыгравшим 67 матчей.
Другой россиянин, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, идёт на четвёртом месте с 42 шайбами в 66 встречах. Лидирует в гонке снайперов игрок «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, которому удалось забить 50 голов в 62 матчах регулярного чемпионата.
- 1 апреля 2022
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