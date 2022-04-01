The Athletic объяснил, в чём заключается преимущество Мэттьюса в сравнении с Овечкиным

Известное издание The Athletic сравнило лидера гонки снайперов текущего сезона, нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса, забившего уже 50 голов за 62 матча, с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«Ничего из того, что Остон сделал после первого сезона, не является нормальным.



Можно даже утверждать, что он был сравним по результативности с Алексом Овечкиным, который в настоящее время гонится за рекордным результатом Гретцки (894 гола), — на том же этапе их карьеры.



Мэттьюс и Овечкин, в конце концов, за шесть сезонов в своей карьере забивали в среднем 0,63 гола за матч. Преимущество Мэттьюса в том, что он забивал 0,47 гола за матч при игре в равных составах в начале своей карьеры — по сравнению с 0,42 у Овечкина в период с сезона-2005/2006 по регулярку-2010/2011.

Частично то, что делает подвиг Мэттьюса таким невероятным, заключается в том, что он совершил его за 15 матчей до завершения сезона. Последним игроком, забившим 50 голов в 67-й встрече своей команды или ранее, был Овечкин в сезоне-2007/2008 после того, как он сделал хет-трик в 67-м матче «Вашингтона», — говорится в сообщении.