The Athletic объяснил, в чём заключается преимущество Мэттьюса в сравнении с Овечкиным

Известное издание The Athletic сравнило лидера гонки снайперов текущего сезона, нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса, забившего уже 50 голов за 62 матча, с российским капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.
«Ничего из того, что Остон сделал после первого сезона, не является нормальным.
Можно даже утверждать, что он был сравним по результативности с Алексом Овечкиным, который в настоящее время гонится за рекордным результатом Гретцки (894 гола), — на том же этапе их карьеры.
Мэттьюс и Овечкин, в конце концов, за шесть сезонов в своей карьере забивали в среднем 0,63 гола за матч. Преимущество Мэттьюса в том, что он забивал 0,47 гола за матч при игре в равных составах в начале своей карьеры — по сравнению с 0,42 у Овечкина в период с сезона-2005/2006 по регулярку-2010/2011.
Частично то, что делает подвиг Мэттьюса таким невероятным, заключается в том, что он совершил его за 15 матчей до завершения сезона. Последним игроком, забившим 50 голов в 67-й встрече своей команды или ранее, был Овечкин в сезоне-2007/2008 после того, как он сделал хет-трик в 67-м матче «Вашингтона», — говорится в сообщении.
- 1 апреля 2022
-
19:50
-
19:20
-
19:00
-
18:58
-
18:56
-
18:30
-
18:16
-
17:59
-
17:38
-
17:10
-
16:50
-
16:25
-
15:45
-
15:30
-
15:18
-
15:00
-
14:45
-
14:29
-
14:00
-
13:17
-
12:45
-
12:00
-
11:48
-
11:23
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:08
-
10:00
-
09:44
-
09:25
-
09:08
-
08:36
-
08:26
-
08:25