Журналист The Athletic объяснил, что является явным признаком хорошего состояния Малкина

Журналист The Athletic Джош Йохе поделился мнением о выступлении российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и его одноклубника, капитана «пингвинов» Сидни Кросби в матче с «Миннесотой Уайлд» (4:3 ОТ).
«Кросби и Малкин всю ночь работали на износ. Малкин записал на свой счёт пару впечатляющих отборов во время прессинга, и он всегда в лучшей форме, когда отбирает шайбу у соперника. Это явный признак того, что он чувствует себя хорошо.
Кросби несколько раз замечательно сыграл в защите, что привело к потерям соперников. Они оба были очень хороши», — приводит слова Йохе The Athletic.
Напомним, в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Питтсбург Пингвинз». Гости одержали победу в овертайме со счётом 4:3.
- 1 апреля 2022
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