Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона». Ранее он взял выходной на восстановление
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в пятничной тренировке команды, сообщает журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».
Россиянин пропустил тренировку, которая состоялась вчера, 31 марта. Тогда в команде сообщили, что он взял один выходной день на восстановление.
В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 66 матчей, в которых забил 42 гола и записал на свой счёт 36 голевых пасов при показателе полезности «+4».
«Вашингтон» в настоящий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 84 очка после 68 матчей. В следующей встрече столичный клуб сыграет дома с «Миннесотой Уайлд» (4 апреля, 2:00 мск).
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