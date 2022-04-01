Овечкин принял участие в тренировке «Вашингтона». Ранее он взял выходной на восстановление

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в пятничной тренировке команды, сообщает журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

Россиянин пропустил тренировку, которая состоялась вчера, 31 марта. Тогда в команде сообщили, что он взял один выходной день на восстановление.

В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 66 матчей, в которых забил 42 гола и записал на свой счёт 36 голевых пасов при показателе полезности «+4».



«Вашингтон» в настоящий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 84 очка после 68 матчей. В следующей встрече столичный клуб сыграет дома с «Миннесотой Уайлд» (4 апреля, 2:00 мск).